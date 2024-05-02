ملخص عمليات حزب الله ضد الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء

نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".

وأشار الإعلام الحربي في "حزب الله" إلى أن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 01 مايو 2024: "

- القطاع الشرقي (جنوبي لبنان):

1- ا‏لساعة 17:00: استهداف مبنى في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة ‏وإصابته إصابة مباشرة، كرد على ‏اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.

2- الساعة 17:50: استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

-القطاع الغربي (جنوبي لبنان):

1-الساعة 08:15: استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ‏ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية.

2-‏الساعة 17:35:‏ استهداف مبنيين يتموضع فيهما جنود العدو في مستعمرة شتولا ‏بالصواريخ الموجّهة وإصابتهما إصابة مباشرة، كرد على ‏اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية".

وينفذ "حزب الله" عملياته ضد إسرائيل وجيشها غي إطار "دعم لغزة" وخلق "جبهة مساندة" لها، لما تتعرض له من حرب مدمرة، إذ يؤكد "الحزب" أن توقف عملياته "رهن بتوقف العدوان على القطاع".