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أعلنت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء، أمس الأربعاء، أنه من المقرر إطلاق المسبار القمري الصيني "تشانج آه-6" غدا الجمعة.

ومن المقرر أن يجمع المسبار عينات من الجانب البعيد من القمر، في مهمة هي الأولى من نوعها في تاريخ البشرية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وقالت الهيئة: "في الوقت الحالي، تجري الاستعدادات للمهمة بشكل مستقر في مركز ونتشانج للإطلاق الفضائي في مقاطعة هاينان جنوبي الصين، وسيتم تزويد الصاروخ الحامل "لونج مارش-5 واي8" بالوقود الدافع قريبا.

وذكرت الهيئة أنه نظرا لضيق الفترة المحددة لإطلاق المسبار خلال يومين متعاقبين، فقد صمم فريق الصاروخ التابع للمهمة 10 مسارات للصاروخ.

وقام مركز ونتشانج للإطلاق الفضائي أمس الأربعاء بإجراء التجربة النهائية قبل الإطلاق، التي غطت جميع الأنظمة ذات الصلة بشكل شامل.

وعزز نظام الأرصاد الجوية التابع للمركز عمليات المراقبة والتحليل لضمان نجاح عملية إطلاق المسبار.

وتم نقل المسبار القمري "تشانج آه-6" والصاروخ الحامل "لونج مارش-5 واي8" عموديا إلى منطقة الإطلاق في المركز يوم السبت الماضي.