المستشار الإعلامي لحركة حماس: 4 قضايا إذا انتهينا منها سنتوصل لوقف إطلاق النار بغزة

قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن هناك أربع قضايا إذا ما تم الانتهاء منها سيتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الخميس، أنّ النقاط الأربع هي: ضمان الوقف التام والشامل والمستدام للعدوان، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وعودة النازحين لأماكن سكنهم، وإعادة الأعمار، وإبرام صفقة تبادل أسرى تكون جادة ومقبولة وطنيا وفلسطينيا.

وأوضح أن هذه النقاط متوازية، حيث لا يمكن تقيييم الأمر بإنجاز شيء إذا تم الانتهاء من ثلاث نقاط من الأربعة. وشدد على أن النقاط الأربع تمثل "رُزمة متكاملة"، إذا ما تم استكمالها دون تجزئة فهذا يعني الانتهاء من المفاوضات.

ولفت إلى أنه حينما تنتهي المشاورات يمكن الحديث في المجمل، عما تم قطعه في هذا المسار، موضحا أن الأمر حاليا قيد الدراسة.

وكان الوزير اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، قد أجرى اتصالاً هاتفيا مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بشأن مفاوضات وقف العدوان على غزة.

وبحسب بيان لحركة حماس، ثمن هنية الدور الذي تقوم به مصر، وأكد على الروح الإيجابية عند الحركة في دراسة مقترح وقف إطلاق النار.

وأكد رئيس الحركة، للوزير عباس كامل، قدوم وفد الحركة للمفاوضات لمصر في أقرب وقت لاستكمال المباحثات الجارية بهدف إنضاج اتفاق يحقق مطالب شعبنا ويوقف العدوان.

في سياق متصل، كشف مصدر رفيع المستوى أن وفدًا من حركة حماس سيصل للقاهرة خلال اليومين المقبلين لاستكمال مفاوضات الهدنة.