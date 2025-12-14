سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس ولية الأمر المتهمة بدهس الطفلة "جنى" أمام إحدى المدارس بمدينة الشروق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

البداية حين تلقى الوالد اتصالا هاتفيا من ابنته تشكى له إزعاج أحد زملائها بالمدرسة قائلة: "يا بابا زميلي في المدرسة كعبلني على السلم"؛ ليرد عليها قائلاً: "أنا هاجي وأكلم المديرة ومش هخليه يضايقك".

وأوضح والد الفتاة في تصرح لـ"الشروق"، أن ابنته ذهبت للمدرسة وودعت الجميع قبل أن تلقى مصرعها على يد والدة الطفل الذي كان يتسبب في مضايقتها.

وتلقى قسم شرطة الشروق إخطارًا من أحد المستشفيات بوصول الطفلة جنى مصابة بإصابات خطيرة، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة أثناء محاولة إنقاذها.

وانتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث، حيث تبين من الفحص أن الطفلة تعرضت للدهس فور خروجها من المدرسة أثناء عبورها الطريق.

وفي وقت لاحق، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيدة المتهمة والتحفّظ على السيارة المستخدمة في الواقعة.