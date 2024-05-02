الرئيس السيسي: حريصون على إصدار قانون عمل يحقق التوازن المنشود

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن عيد العمال تتجسد فيه أعظم القيم وهي قيمة العمل؛ التي لطالما كانت أساس تقدم ونمو الأمة المصرية.

وأضاف في كلمة ضمن فعاليات احتفالية عيد العمال بحضور صباح الخميس، أنه حرص منذ اليوم الأول على تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف؛ لبحث سبل مواجهة التحديات التي تعوق إنشاء بيئة عمل سليمة.

وأشار إلى أنه وجه بعقد مزيد من جلسات الحوار بين أطراف العمال الثلاثة؛ الحكومة والعمال وأصحاب العمل، لمناقشة التشريعات التي تخص العمل.

وذكر أنه وجه بأهمية إصدار مشروع قانون العمل الذي يحقق التوازن المنشود في علاقة العمل، ويضمن الحماية الحقيقية والناجزة.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، إلى مقر الاحتفال بعيد العمال في مدينة العاشر من رمضان، حيث من المقرر أن يفتتح عددًا من المشروعات.

ويفتتح الرئيس مجمع هاير مصر الصناعي الصديق للبيئة، بمنطقة العاشر من رمضان، وهو أول مصنع في مصر يحصل على الرخصة الذهبية في مصر، وتم البدء فيه والانتهاء منه خلال أقل من عام ونصف.

ويعد المجمع الصناعي هاير ضمن فلسفة عمل للدولة المصرية في العقد الأخير، والتي تعتمد على تطوير ودعم القطاع الحكومي بكل تنوعاته، وكذلك دعم وتعزيز القطاع الخاص، ودعم التنافسية بين كل القطاعات لتحقيق المصلحة القومية.