لجنة حقوقية تحث على متابعة جهود التعافي من فيضانات البرازيل

دعت لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان لمتابعة دائمة لرصد التزام البرازيل بتوصياتها بعد الفيضانات المدمرة التي ضربت جنوبي البلاد قبل عام.

وقال خافيير بالومو، المقرر الخاص للجنة لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) اليوم الخميس إن المبادرة تهدف إلى الحفاظ على قناة دائمة مع حكومة البرازيل و "تعزيز المحاسبة العامة وتوفير شفافية دولية للممارسات الجيدة ومتابعة مخاطر الانتكاسات، خاصة في المناطق الأشد تضررا والمجموعات المعرضة للخطر".

يذكر أن فيضانات غير مسبوقة ضربت جميع بلديات ولاية ريو جراندي دو سول جنوبي البلاد تقريبا بين أبريل/ نيسان ومايو 2024. وتضرر حوالي 3ر2 ملين شخص. ونزح مئات الآلاف وتوفي 182 شخصا بحسب بيانات رسمية.

وأوضح تقرير جديد للجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان صدر أمس الأربعاء أوجه غياب صارخ للمساواة في عملية التعافي، حيث واجهت مجتمعات السكان الأصليين وسكان مستوطنات كيلومبولا والأسر التي تعولها نساء والمشردين تحديات صعبة في الحصول على مساعدات إعادة الإعمار والخدمات العامة.