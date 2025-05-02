إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق مصر - أسيوط الغربي

أُصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر - أسيوط الغربي، بنطاق محافظة الفيوم، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة (ميكروباص) بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد كمين الروس، ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية إصابة 5 أشخاص نتيجة انقلاب السيارة بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انقلابها.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الرعاية الطبية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.