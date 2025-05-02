يونيسف: أطفال غزة يواجهون الجوع والمرض والموت

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حذرت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) كاثرين راسل، الجمعة، من أن أطفال غزة يواجهون الجوع والمرض والموت جراء الحصار المفروض على القطاع لمدة شهرين بلا مبرر.

وأكدت راسل في بيان أن "اللقاحات تنفد سريعاً والأمراض تنتشر وسوء التغذية يزداد حدة في قطاع غزة".

وأضافت أن أكثر من 9000 طفل أدخلوا المستشفيات لتلقي العلاج من سوء التغذية الحاد منذ بداية العام، وشددت على أن منع دخول المساعدات الإنسانية والحرب المستمرة منذ أكثر من 18 شهراً يدفعان أطفال غزة إلى حافة الهاوية.

وطالبت المسئولة باليونيسف جميع الأطراف بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية سريعا وبدون أي عوائق، والسماح للعاملين في الكيانات التابعة للأمم المتحدة بالوصول إلى المحتاجين، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وشددت المديرة التنفيذية على أن منظمة يونيسف "باقية في قطاع غزة وستعمل كل ما بوسعها لدعم وحماية الأطفال".