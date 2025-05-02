محافظ كفر الشيخ: انطلاق قافلة دعوية كبرى من مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي

تابع اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، فعاليات انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف من مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، والحرص المستمر على عمارة بيوت الله وتشيدها ومواكبة الجمهورية الجديدة، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتعميق الحس الإيماني لدى المواطنين.

يأتي ذلك بحضور الدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ عادل زويل، مدير إدارة دسوق قبلي، والشيخ حاتم البري، إمام وخطيب مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، والشيخ بشير المحمدي، إمام وخطيب مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي.

وقامت هذه القافلة الدعوية ببعض الأنشطة الدعوية المهمة منها عقد مقرأة القرآن الكريم للائمة، وعقد مقرأة القرآن الكريم للجمهور، وعقد البرنامج التثقيفي للطفل، وعقد مجلس الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعقد محاضرة عن أخلاقيات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للواعظات.

وتحدث الجميع حول موضوع "ونغرس فيأكل من بعدنا"، وبينوا أن الهدف المراد توصيله إلى جمهور المساجد من خلال هذه الخطبة هو توجيه وعي الجمهور بفضيلة الإتقان في كل شيء، وأثر ذلك في تقدم الأمم، بالإضافة إلى تناول التحذير من حبة الغلة، وضرورة بث الأمل في القلوب.

وأكد وكيل الوزارة، أن جميع المساجد قد التزمت بالوقت المحدد والخطبة الموحدة على مستوى المحافظة، داعيًا الله أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها فى أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار، وأن تظل مصر قبلة المساجد والمآذن، وأن يحفظ الله الوطن قيادةً وشعبًا.