ضربات أمنية لتجار الكيف في 4 محافظات مختلفة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عدة عناصر إجرامية من جالبي المواد المخدرة وبحوزتهم كميات من كبيرة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، تقدر قيمتها المالية بأكثر من 9 ملايين جنيه.

وفي محافظة القليوبية ضبطت قوات الأمن عنصرين إجراميين بدائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزتهما أكثر من 5 كيلو جرامات لمخدر الشابو – 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين – دراجة نارية "بدون لوحات" – 2 سلاح أبيض.

وفي السويس ضُبِط عنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة الأربعين، وبحوزتهما 30 كيلو جرام لمخدر الحشيش، كما ضُبِط عنصران إجراميان بدائرة مركز شرطة أبو صوير في محافظة الإسماعلية، وبحوزتهما 15 كيلو جرام لمخدر الحشيش–أكثر من كيلو جرام لمخدر الهيروين.

وتمكن رجال الأمن بمديرية أمن المنوفية من ضبط عنصر إجرامي بدائرة مركز شرطة تلا، وبحوزته 15 كيلو جراما لمخدر الحشيش.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 9 ملايين جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارا لجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية في مكافحة جرائم جلب المواد المخدرة للإتجار بها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.