شيري عادل وناهد السباعي ويسري نصر الله على السجادة الحمراء في ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

حضر على السجادة الحمراء لحفل ختام الدورة الحادية عشرة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير الآن بمسرح أوبرا سيد درويش أعضاء لجان تحكيم مسابقات المهرجان، منهم المخرج يسري نصر الله، الفنانة شيري عادل، الفنانة ناهد السباعي، بخلاف عدد من المنتجين والمخرجين.

ويشهد حفل ختام المهرجان تكريم مهندس الصوت مصطفى شعبان والمخرج عماد ماهر، إلى جانب الكشف عن أسماء الفائزين بجوائز هيباتيا هذا العام.

الفنان عماد ماهر، أخرج ٤ أفلام قصيرة حازت على عدة جوائز، منها: "لمبة نيون" و"عاطف" و"زكريا"، كما عمل كمونتير في عدة أفلام قصيرة منها (حاجة ساقعة – آمن جداً – حار جاف صيفاً – نسخة شعبية).

مصطفى شعبان، هو مهندس صوت سينمائي، بدأ مسيرته بالعمل بالأفلام القصيرة والتسجيلية والطويلة، حيث شارك العديد منها في مهرجانات دولية مرموقة مثل مهرجان كان وبرلين وفينيسيا وكليرمونت.

من أبرز أفلامه: (ظلال) فيلم تسجيلي حصل على جائزة الفيبريسي من مهرجان فينيسيا ٢٠١٠، (آخر أيام المدينة) فيلم طويل حصل على جائزة كاليجاري في مهرجان برلين ٢٠١٦، (الفخ) فيلم قصير حصل على جائزة أسبوع النقاد في مهرجان كان ٢٠١٩، (حنة ورد) فيلم قصير حصل على جائزة مهرجان كليرمونت ٢٠٢٠، (سعاد) فيلم طويل شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان ٢٠٢٠، (عيسى) فيلم قصير شارك في مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان ٢٠٢٣.