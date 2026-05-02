«إبرة في كومة قش» يحصد ذهبية أفلام الطلبة في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

حصد فيلم «إبرة في كومة قش» للمخرج باسل حسين، جائزة هيباتيا الذهبية في مسابقة أفلام الطلبة، ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة من مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير، الذي يُختتم مساء اليوم.

ويمثل الفيلم، الذي تبلغ مدته 14 دقيقة ومن إنتاج 2026، المعهد العالي للسينما بالقاهرة.

وذهبت الجائزة الفضية إلى فيلم «غضب من هنا للسما» للمخرجة ألحان المهدي، ومدته 15 دقيقة، ويمثل المعهد العالي للسينما بالقاهرة.

ومنحت لجنة التحكيم تنويهًا خاصًا لفيلم «مترونوم» للمخرج أحمد عبدالكريم، ومدته 13 دقيقة، والذي يمثل مركز الجيزويت بالإسكندرية.