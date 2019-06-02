كوريا الجنوبية تطلب تفسيرا سريعا من المجر بشأن القارب المنكوب

ذكرت وسائل إعلام محلية أن كوريا الجنوبية تطالب بتفسير سريع من جانب الحكومة المجرية بعد مقتل سبعة على الأقل من مواطنيها في غرق قارب في نهر "الدانوب.

ومازال 21 مواطنا كوريا جنوبيا مفقودين بعد الحادث، الذي وقع مساء الأربعاء الماضي في العاصمة المجرية، بودابست.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن نائب وزير الخارجية، لي تاي هو قوله في اجتماع حكومي للتعامل مع الأزمة في سول إن كوريا الجنوبية ستطلب من المجر أن تحدد سريعا سبب الحادث والمسؤولين عنه.

وكان القارب "هابلياني"، الذي كان على متنه 35 شخصا قد غرق، بعد اصطدامه بسفينة سياحية أكبر. وتم انتشال سبعة ناجين فقط وسبع جثث.

وذكرت الشرطة في بودابست يوم الخميس الماضي أنه تم احتجاز القبطان الأوكراني /64 عاما/ للسفينة السياحية، خلال التحقيقات.

ويزعم القبطان أنه لم يكن ممكنا تجنب الحادث.

وتتواصل عملية البحث لكن لم يتم العثور على ناج أو جثة واحدة بعد وقوع الحادث بفترة قصيرة.

وذكرت وسائل إعلام مجرية أن الغواصين لم يتمكنوا من الوصول إلى الأنقاض المغمورة بسبب ارتفاع منسوب مياه النهر بعد أيام من سقوط أمطار وحدوث تيارات مياه قوية. كما أن الظروف المناخية تجعل أيضا رفع القارب من المياه أمر مستحيل.

ونقلت يونهاب عن نائب الوزير الكوري الجنوبي قوله إنه تم الكشف عن هويات الضحايا السبعة وسافرت أسرهم إلى العاصمة المجرية.