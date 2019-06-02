قال نور ناجح، مؤسس فرقة الحضرة، إن اختيارات حفلاتهم يختلف من جمهور لآخر، متابعًا: «كل الناس جمهورنا، بس لو بنعمل حفلة في الصعيد بيحبوا المديح أكتر، وإسكندرية مثلًا بيحبوا الإنشاد».

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «رأي عام – سيرة الحبايب»، المذاع عبر فضائية «Ten»، أمس السبت، أن الآلات الموسيقية بالفرقة هي الآلات الشرقية مثل الكولة، آلة تشبه الناي، والعود، وغيرها، إلا أن الفرقة تحب استخدام الآلات الغربية من آن لآخر خاصة في الاحتفال بتأسيسها، مثل: الجيتار الإلكتروني، والدرامز، وغيرها.

وأردف أن الفرقة شاركت في حفل احتفال البحرين باختيارها كعاصمة للثقافة الإسلامية، ومثلت التراث المصري الصوفي، وتسعى للمشاركة بمهرجانات عالمية لذلك الفن.

وأشار إلى أن أول حفلة للفرقة كانت في حديقة الأزهر بشهر رمضان، وأن الفرقة ستحتفل في العيد بالذكرى الرابعة لتأسيسها على مسرح الأوبرا المصرية.