الخطوط الجوية البريطانية تستأنف رحلاتها لباكستان بعد توقف دام لعقد

استأنفت شركة الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها إلى باكستان، اليوم الأحد، بعد توقف استمر لمدة عقد.

وقال المفوض السامي البريطاني في باكستان توماس درو - حسبكا ذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية - "إنه يوم مهم بالنسبة للمملكة المتحدة وباكستان، موضحا أن أول رحلة طيران تابعة للخطوط الجوية البريطانية متوجهة مباشرة إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد انطلقت من مطار هيثرو بعد ظهر اليوم".

وأوضحت القناة أن شركة الخطوط الجوية البريطانية أوقفت خدماتها في عام 2008 عقب هجوم انتحاري أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصا في إحدى الفنادق الكبرى بإسلام آباد، في الوقت الذي كانت شركة الطيران البريطانية تسير 6 رحلات أسبوعيا بصورة طبيعية بين لندن وإسلام آباد.

وكان متحدث باسم الشركة البريطانية قد صرح في شهر مارس الماضي، بأن أول رحلة متوجهة إلى باكستان ستغادر مطار هيثرو في الثاني من شهر يونيو الجاري، مشيرا إلى أن تلك الرحلات سيتم تسيرها 3 مرات أسبوعيا.