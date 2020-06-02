ميسي يدعم فلويد ويناهض العنصرية بطريقته الخاصة

انضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، إلى المناهضين للعنصرية، بعد مقتل جورج فلويد الأمريكي من أصل إفريقي، على يد رجال الشرطة.

فلويد قُتل على يد شرطي أبيض اللون في أمريكا بطريقة بشعة، حيث كان يضغط بركبته على عنق فلويد لأكثر من ثمان دقائق بينما كان الأخير يصرخ «من فضلك.. لا أستطيع التنفس».

وشارك ميسي في حملة عالمية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» تناهض العنصرية، رافقًا بذلك صورة سوداء.

ميسي ليس الأول من المجتمع الرياضي الذي يعبر عن احتجاجه على هذه الواقعة العنصرية، بل سبقه النجم الفرنسي كليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وليبرون جيمس أسطورة كرة السلة الأمريكية، ولاعبا بروسيا دورتموند الألماني جادون سانشو، وأشرف حكيمي.