طرحت الديفا سميرة سعيد، اليوم الأربعاء، على يوتيوب، أغنيتها الثالثة الجديدة "الساعة اتنين بالليل"، وهى إحدى أغنيات ألبومها الجديد الذى قررت أن تطرح أغانيه على فترات متقاربة حتى ينتهى طرحه مع نهاية موسم الصيف.

الساعة اتنين بالليل، من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع وسام عبد المنعم، ومن إخراج نضال هانى وتوزيع ديجيتال ساوند.. وقد وصفتها سميرة سعيد بأنها أغنية خفيفة وبسيطة بالطابع المقسوم.

ومن المعروف أن سميرة سعيد طرحت من قبل أغنية "بحب معاك" من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع موسيقى أحمد حسام، ومن إخراج نضال هانى.. وأيضا أغنية "متاهة" من كلمات شادى نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقى هانى ربيع، ومن إخراج نضال هانى.