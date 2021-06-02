 بعنوان فلسطين في القلب.. عرض أفلام لإليا سليمان وأمين نايفة ومي المصري ببيروت - بوابة الشروق
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بعنوان فلسطين في القلب.. عرض أفلام لإليا سليمان وأمين نايفة ومي المصري ببيروت

أحمد فاروق
نشر في: الأربعاء 2 يونيو 2021 - 12:00 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 يونيو 2021 - 12:00 ص

تحت عنوان "فلسطين في القلب"، تعود جمعية "متروبوليس سينما" إلى تقديم برنامج عروضها في لبنان، يوم ٤ يونيو الجاري، وذلك بعد غياب دام أكثر من ثمانية أشهر، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وينطلق برنامج العروض، بأفلام توجّه تحيّة للسينما الفلسطينية واللبنانية التي تناولت موضوع الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، على أن تكون هذه البرمجة موزّعة على أكثر من مكان ثقافي في بيروت وخارجها.

البرنامج يقدّم العرض الأول في لبنان لفيلم ايليا سليمان "إن شئت كما في السماء"، وفيلم "٢٠٠ متر" لأمين نايفة الحائز على جائزة الجمهور في مهرجان البندقية السينمائي، وفيلم "١٩٨٢" لوليد موّنس الذي يُعرض في ذكرى الاجتياح الإسرائيلي.

كما يتضمّن البرنامج فيلم "٣٠٠٠ ليلة" للمخرجة مي المصري وبطولة ميساء عبد الهادي، وفيلم "اصطياد أشباح" لرائد أنضوني، وفيلم "سهى، النجاة من الجحيم" لرندة الشهّال صبّاغ.

كما ستُعرض أفلام قصيرة تركّز على فلسطين، تقدّمها "المؤسّسة العربيّة للصورة" ضمن سلسلة فعاليات تقام بمناسبة اليوم العالمي للأرشيف.


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