انسحب الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، من حي الزيتون جنوب مدينة غزة بعد 6 أيام من شن عملية عسكرية في المنطقة، بحسب ما أعلنت عنه مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب. أ"، إن دبابات وآليات الجيش الإسرائيلي انسحبت من الحي الذي شهد معارك ضارية بين القوات الإسرائيلية ومقاتلين فلسطينيين.

وبحسب المصادر وشهود عيان محليون، فإن الجيش خلف المزيد من الشهداءالذين علق غالبيتهم تحت أنقاض منازل ومباني تم استهدافها من الطيران الحربي الإسرائيلي والدبابات في وقت سابق.

وأضاف الشهود، أنهم فوجئوا أن عشرات المباني ومناطق بأكملها تم تدميرها فيما وجدوا جثث عشرات الشهداء ملقاة في الشوارع والمباني التي تم استهدافها.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن طواقم الدفاع المدني بدأت منذ ساعات الصباح بانتشال جثث فلسطينيين كانت قد بدأت بالتحلل نتيجة لتركها دون دفنها، مشيرة إلى أن عمليات الانتشال "صعبة للغاية" في ظل محدودية الآليات التي تستخدمها طواقم الدفاع المدني ونقص الوقود اللازم لسير السيارات التابعة لها.

ومن جانبها، أعلنت هيئة البث العامة الإسرائيلي، أن الجيش الإسرائيلي أنهى عمليته العسكرية في حي الزيتون بعد تحقيق هدفه في تحييد مقاتلين حماس هناك الذين أعادوا بناء قوتهم العسكرية والمدنية في المنطقة.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن يوم الخميس الماضي، بدء عمليته العسكرية البرية في حي الزيتون، مطالبا السكان المحليين بضرورة إخلاء منازلهم لأنها تقع في ساحة قتال خطيرة، مشيرا إلى أن العملية ستكون مركزة ومحدودة.

وأوضح الجيش، أنه قتل العشرات من مقاتلي حماس ودمر العديد من المباني التي تستخدمها الحركة في العمليات العسكرية وأنفاق الهجوم ومواقع الاستطلاع ومواقع القناصة وغيرها من البنى التحتية الإرهابية.

ويأتي الانسحاب من حي الزيتون في الوقت الذي يواصل فيه الجيش عملياته العسكرية في كل من جباليا شمال قطاع غزة ومدينة رفح جنوب القطاع، حيث شن عمليات قصف برية وجوية على المنطقتين.

وقال شهود عيان في مخيم جباليا للاجئين، وهو أكبر مخيم للاجئين في القطاع الساحلي، إن منطقتهم تحولت إلى ساحة حرب.

وأوضح الشهود، أنهم يسمعون أصوات انفجارات "ضخمة" ناتجة عن الهجمات الإسرائيلية طوال الوقت فيما تتواصل الاشتباكات المسلحة ما بين الجيش والمقاتلين الفلسطينيين.