تقرير: أمريكا تعتزم تزويد أوكرانيا ببطارية باتريوت إضافية

قالت مصادر مطلعة أمريكية، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتزم إرسال بطارية دفاع جوي إضافية من طراز "باتريوت" إلى أوكرانيا، في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها لتلبية طلب كييف للحصول على المزيد من الأسلحة للتصدي للهجوم الروسي الكثيف.

وأضافت المصادر المطلعة، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن الولايات المتحدة تسعى إلى إرسال بطارية واحدة مع أجهزة الرادار، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقالت المصادر، إن حلفاء أوكرانيا الأوروبيين يعتزمون كذلك إرسال أنظمة دفاع جوي إضافية من مخزوناتهم إلى كييف.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في كييف خلال الأسبوع الجاري، إن أوكرانيا بحاجة إلى بطاريتي باتريوت للدفاع عن خاركيف، موقع الهجوم الروسي الجديد.

ولم يعلق المتحدثان باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض والبنتاجون على الأمر على الفور.