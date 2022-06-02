دعم واحة سيوة بمليون زريعة سمكية من عائلة البوري والبلطي

قامت هيئة الثروة السمكية بمحافظة مطروح اليوم الخميس، بإلقاء مليون زريعة أسماك من أنواع (أسماك المياه المالحة، العائلة البورية، البلطي الأحمر)، ووضع خطة لتنمية المجارى المائية بواحة سيوة، في إطار العمل على الاستغلال الاقتصادي لبحيرات ومصارف الواحة بما يعود بالنفع على أهالي سيوة.

وأوضح محمد بكر رئيس المركز أن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية فى خطة تنمية المسطحات المائية للعام ٢٠٢١/٢٠٢٢ رصدت كمية قدرها مليون زريعة بلطي نيلي، وتم إلقائها بالمجاري المائية الرئيسية، وهي: (تابة، أغورمي، الدكرور، المراقي، الإذاعة، فطناس، جوبا).

وأضاف رئيس المركز أننا نستهدف التوسع في الاستزراع السمكى بالواحة، والعمل على تنفيذ مشروعات تدر دخلا للأسر بالواحة من خلال تعظيم الاستفادة من مياه المصارف، خاصة أنها نظيفة وخالية من أية ملوثات.

كما صرح المهندس أحمد جميل مدير الثروة السمكية بمحافظة مطروح، بأن عملية إلقاء الزريعة تأتي ضمن خطة الهيئة في مشروع تنمية البحيرات، مؤكدا على استمرار رعاية الأسماك ومتابعتها لحين نموها.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح؛ لتوفير مزيد من الخدمات لأهالي مطروح، خاصة في مجال تنمية الثروة الزراعية والحيوانية وزيادة إنتاجية الثروة السمكية.