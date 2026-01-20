تراجع معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية بعد تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية

تراجعت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الثلاثاء، عقب إغلاق الأسواق الأمريكية أمس الاثنين بمناسبة "يوم مارتن لوثر كينج الابن"، وهو عطلة وطنية في الولايات المتحدة.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية بشكل حاد بعدما هوت غالبية المؤشرات الرئيسية الأوروبية أمس الاثنين، فيما استقرت أسعار النفط دون تغيير تقريبا.

كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1% في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 9ر0 %.

وسجلت الأسهم العالمية تراجعا بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على الواردات من ثماني دول أوروبية، مما أثار ردود فعل غاضبة من شركاء تجاريين مهمين يستثمرون بكثافة في الولايات المتحدة.

وانخفض مؤشر نيكاي 225 القياسي الياباني بنسبة 1ر1% ليصل إلى 24ر52988 نقطة، بعدما دعت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، إلى انتخابات مبكرة في 8 فبراير المقبل.

وشهدت الأسواق الصينية انخفاضا، حيث تراجع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة طفيفة تقل عن 1ر0% إلى 57ر26550 نقطة، كما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 3ر0% إلى 62ر4101 نقطة.

وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 3ر0% ليصل إلى 42ر4921 نقطة، فيما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 6ر0% ليصل إلى 10ر8818 نقطة.

وارتفع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 1ر0%، فيما استقر مؤشر سينسكس الهندي دون تغيير.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الثلاثاء، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي بواقع 4 سنتات ليصل إلى 38ر59 دولارا للبرميل، كما ارتفع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط بواقع 12 سنتا ليصل إلى 06ر64 دولارا للبرميل.

وفي أسواق العملة، تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 98ر157 ين ياباني من 14ر158 ين، فيما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى 1658ر1 دولار من 1645ر1 دولار.