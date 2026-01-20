فابريزيو رومانو: استئناف مفاوضات الأهلي وبرشلونة بشأن مستقبل حمزة عبد الكريم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، عن استئناف المفاوضات بين النادي الأهلي وبرشلونة بشأن انتقال حمزة عبد الكريم إلى الفريق الكتالوني.

ويرتبط اسم حمزة عبد الكريم بالانتقال إلى نادي برشلونة خلال الفترة الحالية لينضم إلى فريق برشلونة أتليتك، وهو الفريق الرديف لنادي برشلونة.

وكتب فابريزو رومانو عبر حسابه الشخصي على منصة إكس: "استؤنفت المفاوضات بشأن انتقال الموهبة الشابة حمزة عبد الكريم، إلى برشلونة".

وأضاف: "وتُستأنف المفاوضات مع النادي الأهلي لإتمام الصفقة بعد التوصل إلى اتفاق مع اللاعب قبل أسابيع".

وكان حمزة قد تألق مع منتخب مصر للناشئين في بطولة شمال أفريقيا، قبل أن يضع بصمته أيضًا في بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، ليجذب أنظار عدة أندية أوروبية، لكن برشلونة كان الاسم الأكبر على طاولة الفريق الأحمر.