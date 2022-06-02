نواب كويتيون غاضبون على تهنئة السفارة الأمريكية للمثليين

أعرب عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي اليوم الخميس، عن غضبهم الشديد بسبب تهنئة نشرتها السفارة الأمريكية عبر حسابيها في موقعي التواصل الاجتماعي "إنستجرام" و"تويتر" وتتعلق بـ"دعم المثلية".

وأثار هذا الإعلان موجة غضب واسعة نيابيا وشعبيا ، حيث علق عدد كبير من المواطنين على الخبر معربين عن رفضهم لهذه التهنئة التي تتنافى مع القيم الأخلاقية والدينية للمجتمع الكويتي ، فيما طلب نواب في مجلس الأمة من وزارة الخارجية التحرك لضبط مثل هذه المواقف.

وطالب عدد من النواب الخارجية الكويتية أن تطلب من السفارة الأمريكية في الكويت الاعتذار لكونها تجاوزت ما نصت عليه الاتفاقيات الدبلوماسية من احترام قوانين الدول التي تستضيفها على حد قولهم.

ونشرت السفارة الأمريكية، اليوم الخميس ، صورة تدعم "المثلية" أرفقتها بمقتطف من كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن حول "حقوق مجتمع الميم".