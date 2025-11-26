سوريا تطالب رسميا باستعادة مقعدها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

جددت سوريا، اليوم الأربعاء، مطالبتها باسترداد كامل حقوقها وامتيازاتها داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بعد أيام من إعادة تفعيل بعثتها الدبلوماسية لدى المنظمة في لاهاي.

وجاء الطلب خلال كلمة ألقاها المندوب الدائم لسوريا لدى المنظمة، محمد كتوب، في الدورة الثلاثين لمؤتمر الدول الأعضاء، إذ أكد حرص دمشق على تعزيز التعاون مع المنظمة، موجها الشكر لها ولقطر على جهودها في دعم ملف التخلص من الأسلحة الكيميائية في سوريا، بحسب تلفزيون سوريا.

وقال كتوب، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن سوريا تسعى إلى "تعاون متبادل وفعال"، مؤكدا رغبتها في استعادة مقعدها والعمل كعضو فاعل داخل المنظمة التي تنتمي إليها وتقدر أهمية دورها.

وكشف المندوب السوري، عن خطوات تعاون جديدة مع المنظمة خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن فريق التحقيق وتحديد الهوية زار سوريا لأول مرة منذ تأسيسه، وبدأ عمله انطلاقا من مكتب المهام الخاصة في دمشق.

وأوضح كتوب، أن التعاون شمل 7 عمليات انتشار ميداني، وزيارة 23 موقعا، واستلام أكثر من 6 آلاف وثيقة وقرابة 30 عينة، إضافة إلى مقابلة ما لا يقل عن 9 شهود.

وأكد كتوب، أن سوريا شهدت "تحولا كبيرا" في ملف الأسلحة الكيميائية، وأن دمشق تسعى اليوم إلى أن يواكب هذا التحول استعادة حقوقها داخل المنظمة.

وقال في ختام كلمته: "لا نرغب في الانتظار عاما كاملا حتى الاجتماع المقبل، ونتطلع إلى استعادة كامل حقوق سوريا وامتيازاتها في أسرع وقت".