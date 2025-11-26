سلوت: مباراة آيندهوفن فرصة لليفربول للرد بعد الهزيمة أمام نوتينجهام

أكد الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، أن مواجهة آيندهوفن الهولندي، المقررة مساء الأربعاء على ملعب آنفيلد ضمن الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا، تمثل فرصة مثالية للرد بعد الهزيمة الأخيرة أمام نوتينجهام فورست.

وقال سلوت في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «عادةً ما أؤكد بعد أي هزيمة أن المباراة التالية هي فرصة للرد، وهذا ينطبق تمامًا علينا الآن. ليفربول ليس ناديًا تُصبح فيه الهزيمة أمرًا مقبولًا، لذلك الخيار الوحيد المتاح لنا هو الاستجابة بالطريقة الصحيحة».

وأضاف: «علينا جميعًا بذل أقصى ما لدينا لتحقيق النتيجة المطلوبة، وهذا ليس فقط للقاء الليلة، بل في كل مباراة نخوضها. يوم السبت لم نلبي المعايير التي وضعناها لأنفسنا، ورغم دعم الجمهور الكبير، يجب أن نقدم أداءً جيدًا لإظهار الروح المعنوية التي تميز فرق ليفربول».

وتطرق سلوت إلى مواجهة نوتينجهام فورست قائلًا: «النصف ساعة الأولى كانت أفضل من المتوقع، وكنا نسيطر على مجريات اللعب، لكننا لم نحقق ما كنا نرغب فيه. يجب ألا نتجاهل هذه الإيجابيات ونعمل على تعزيزها في لقاء آيندهوفن».

واختتم سلوت تصريحاته بالإشارة إلى قوة الخصم الهولندي: «آيندهوفن فريق متصدر الدوري الهولندي وحقق البطولة الموسمين الماضيين، ويضم لاعبين مميزين ومدربًا يحظى باحترام كبير. هدفنا الليلة هو إظهار أفضل ما لدينا وتغيير مجرى الأمور لصالح جماهيرنا وأنفسنا».