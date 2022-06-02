غلق جزئي لطريق الواحات لمدة يومين لإنشاء كوبري مشاة أمام سوق الجملة

أعلنت محافظة الجيزة، غلق طريق الواحات فى الإتجاهين "جزئياً" لمدة يومين بدأ من غدا الجمعة وحتى يوم السبت التالي، وتتم الأعمال فى الفترة مابين الساعة الــ1 صباحاً وحتى الساعة الــ 5 صباحاً فقط بالتناوب خلال فترة الأعمال، دون تعطيل الحركة المرورية.

وأوضحت المحافظة، أن سبب الغلق هو تنفيذ أعمال مشروع تطوير طريق الواحات من خلال تركيب الباكيات المعدنية الخاصة بأعمال إنشاء كوبري مشاة أمام سوق الجملة بطريق الواحات.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بإتخاذ مايلزم نحو تسهيل حركة المرور ومنع التكدسات خلال تنفيذ الأعمال.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية والكشافات والطواحين الضوئية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتيسير الحركة المرورية بمحيط الأعمال.