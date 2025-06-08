شاب يقتل والده بخنجر في المنيا بسبب خلاف على تعاطي المخدرات

شهدت إحدى قرى مركز مغاغة بمحافظة المنيا جريمة مأساوية، إذ أقدم شاب على قتل والده طعنًا بخنجر، عقب مشادة بينهما بسبب تعاطي المتهم للمخدرات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بقيادة اللواء مجدي سالم مدير الأمن، بلاغًا من اللواء حاتم ربيع مدير المباحث، يفيد بمقتل رجل مسن داخل منزله بإحدى قرى المركز. وعلى الفور، انتقل فريق من المباحث الجنائية إلى موقع الحادث، وفرضت قوات الأمن طوقًا حول المنزل.

وبالمعاينة الأولية، تبين أن المجني عليه فارق الحياة متأثرًا بعدة طعنات نافذة في أنحاء متفرقة من جسده. وأسفرت التحريات عن أن الجاني هو نجل الضحية، ويدعى "ع.م.ع"، وله سوابق في قضايا سرقة، ويُعاني من اضطرابات نفسية ناجمة عن تعاطي المخدرات.

وأوضحت التحريات أن مشادة كلامية وقعت بين الأب وابنه بعدما عاد الأخير إلى المنزل في ساعة متأخرة، فعاتبه والده، ما دفعه إلى الاعتداء عليه وطعنه حتى الموت.

تم ضبط المتهم، واقتياده إلى مركز الشرطة، وتحرر محضر بالواقعة، فيما قررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة.