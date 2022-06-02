شولتس يتوقع عدم كفاية حزم تخفيف الأعباء للعام المقبل بسبب ارتفاع الأسعار

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن اعتقاده بأن الحزم الحالية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لن تكفي للعام المقبل بسبب ارتفاع الأسعار.

وفي أعقاب مشاوراته مع رؤساء حكومات الولايات، قال السياسي الاشتراكي، مساء اليوم الخميس، إن من المتوقع أن تساعد هذه الحزم بقيمتها الإجمالية البالغة 20 مليار يورو في التخفيف من أعباء 90% من متوسط زيادات الأسعار في العام الحالي.

وقال شولتس إن جميع إجراءات تخفيف الأعباء الموجودة حاليا مثل المخصصة لمتلقي التأمين الأساسي للمعيشة ومثل تلك الموجودة في وسائل النقل العام المحلية ومحطات الوقود " لن تتكافئ على الأرجح مع التحدي الأكبر الذي سيواجهنا في العام المقبل، ولهذا فإن هناك حاجة إلى الحديث عما يتعين فعله".

وأشار شولتس إلى التحرك المركز الذي أعلن عنه والذي تعتزم الحكومة الاتحادية من خلاله التشاور مع أرباب عمل ونقابات حول كيفية الرد على ارتفاع الأسعار، وقال شولتس إنه لا ينبغي ترك أحد بمفرده.