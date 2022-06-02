انخفاض طلبات إعانة البطالة الاسبوعية في أمريكا بصورة غير متوقعة

أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الاسبوعية في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي المنتهي 28 مايو الماضي، ليظل عن مستوياتها المنخفضة تاريخيا في ظل النقص الشديد في العمالة بالسوق.

وتراجعت طلبات إعانة البطالة إلى 200 ألف طلب، بانخفاض بواقع 11 ألف طلب مقارنة بمستوى الاسبوع السابق المعدل وبلغ 211 ألف طلب.

كان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء يتوقعون وصول عدد الطلبات إلى 210 آلاف طلب.

كما تراجع عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة خلال الأسبوع المنتهي يوم 21 مايو الماضي إلى 31ر1 مليون طلب وهو أقل مستوى له منذ 1969.

وتؤكد هذه البيانات قوة سوق العمل الحالية. كما انخفضت عمليات تسريح العمالة إلى مستويات قياسية. وهناك حاليا وظيفتين خاليتين لكل عاطل في الولايات المتحدة بحسب البيانات الصادرة أمس. ومن المتوقع تراجع الطلب على العمالة خلال الفترة المقبلة مع ارتفاع أسعار الفائدة الرئيسية الأمريكية مما سيحد من نمو الاقتصاد ككل.

يأتي ذلك في حين تعتزم وزارة العمل الأمريكية إعلان بيانات الوظائف الشهرية حيث يتوقع المحللون تراجع معدل البطالة خلال الشهر الماضي إلى 5ر3% وهو أقل مستوى له منذ 1969.