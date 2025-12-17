لبنان: مديرية الأمن تنظم المرحلة 13 من خطة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم

نظمت المديرية العامة للأمن العام في لبنان، صباح اليوم الأربعاء، المرحلة الثالثة عشرة من خطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين إلى بلادهم، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية.

وأعلنت مديرية الأمن، في بيان، أنها نظّمت هذه المرحلة، بالتعاون كذلك "مع الصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية، من نقطة التجمع في جامعة بيروت العربية - تعنايل بالبقاع عبر مركز الأمن العام الحدودي في المصنع، وبالتنسيق مع السلطات الأمنية في الجانب السوري".

يذكر أنه عاد 380 ألف نازح سوري حتى 15 ديسمبر الحالي، في إطار تنفيذ خطة العودة الآمنة التي أطلقتها اللجنة الوزارية المكلفة منذ يوليو الماضي.

وجرى شطبهم نهائيًا من قاعدة بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين.