العاملون بمتحف اللوفر يصوتون لصالح تمديد الإضراب مع إعادة فتح المتحف جزئيا

صوت العاملون بمتحف اللوفر، لصالح تمديد الإضراب الذي أعاق سير العمل في المتحف، رغم فتح أبوابه جزئيا اليوم الأربعاء لتمكين الزوار من الاستمتاع بأبرز معروضاته.

وقالت إدارة المتحف، إنه تمت إتاحة مسار محدود أمام الزوار لمشاهدة "أبرز التحف"، منها لوحة "موناليزا" لليوناردو دا فينشي وتمثال "فينوس دي ميلو".

وأوضحت إدارة المتحف، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن "بعض قاعات متحف اللوفر مغلقة بسبب الإضراب، ونعتذر عن أي إزعاج".

ويحتج العاملون النقابيون على نقص العمالة المستمر وتدهور حالة المبنى وقرارات الإدارة الأخيرة- وتزايد والضغوط بعد عملية السرقة التي تعرض لها المتحف في أكتوبر الماضي.

وصدر قرار الإضراب خلال اجتماع جمعية عامة خلال الصباح، بعدما تبنى العاملون القرار بالإجماع في وقت سابق هذا الأسبوع.

وكان مسئولون في وزارة الثقافة، قد عقدوا محادثات طارئة مع العاملين النقابيين، أمس الأول الاثنين، واقترحوا إلغاء خفض مقررا بقيمة 7ر6 مليون دولار للتمويل في عام 2026، وفتح باب توظيف جديد لحراس صالات العرض وخدمات الزوار، وزيادة مكافآت الموظفين.

لكن مسئولي النقابة، أكدوا أن هذه الإجراءات لم تكن كافية.