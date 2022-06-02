ضبط 10 قضايا تهريب بضائع وهجرة غير شرعية خلال 24 ساعة

تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، من ضبط 10 قضايا تهريب بضائع وهجرة غير شرعية وتزوير مستندات خلال 24 ساعة.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية عن ضبط 5 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية،و27 قضية بمجال الأمن العام، و5 قضايا تزوير مستندات وهجرة غير شرعية، و886 مخالفة مرورية متنوعة، كما تم تنفيذ 253 حكما قضائيا متنوعا، وذلك خلال 24 ساعة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ.