حاكم لفيف: صواريخ كروز روسية استهدفت البنية التحتية للسكك الحديدية

قال حاكم منطقة لفيف في أوكرانيا، مكسيم كوزيتسكي، إن 4 صواريخ كروز روسية تم إطلاقها من البحر الأسود أصابت البنية التحتية للسكك الحديدية خارج مدينة لفيف الواقعة غربي أوكرانيا.

وكتب كوزيتسكي على تطبيق تليجرام، إن الهجوم الصاروخي الذي وقع ليلا أصاب منطقتي ستاري وسامبير إلى الجنوب الغربي من لفيف بالقرب من الحدود البولندية، مضيفا أن هناك أنباء وردت بإصابة خمسة أشخاص.

وفي جنوب أوكرانيا، تم سماع دوي انفجارات في الساعات الأولى من صباح اليوم في مدينة أوديسا الساحلية، لكن السلطات الإقليمية لم تعلن بعد عن تفاصيل بشأن الأهداف المقصودة .

ولم يؤكد المتحدث باسم الإدارة العسكرية في منطقة أوديسا، سيرهي براتشوك، سوى التأهب لغارات جوية. وحذر المتحدث وسائل الإعلام المحلية من نشر تقارير عن الأضرار قبل صدور إعلانات رسمية بهذا الشأن.

وفي شمال أوكرانيا، قال حاكم سومي أوبلاست، دميترو زيفيتسكي، عبر قناته على تليجرام إن إطلاق الصواريخ في منطقة كراسنوبيليا دمر مبنى سكنيا بالكامل وأسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.

وفي منطقة خاركيف المجاورة، لقيت امرأة حتفها وأصيب شخص آخر، وفقا لحاكم المنطقة أولهه سينيهوبوف. وأصاب القصف الليلي مدرسة في حي سالتيفكا في خاركيف.