عرضت فضائية «الحدث العربية» مقطع فيديو يرصد بدء الاستعدادات للاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية، اليوم الخميس، بمناسبة ذكرى مرور سبعين عاما على اعتلائها العرش.

وتتجه الأنظار إلى شرفة قصر باكينجهام، اليوم الخميس، مع إطلاق الملكة إليزابيث الثانية، الاحتفالات في ذكرى مرور سبعين عاما على اعتلائها العرش، وهي مدة قياسية في مرحلة انتقالية للعائلة الملكية البريطانية.

وعلقت الأعلام والصور العملاقة في شوارع المملكة المتحدة برمتها، فيما نصب عشاق العائلة الملكية الخيم في لندن ليكونوا في الصفوف الأمامية للاحتفالات باليوبيل البلاتيني لأشهر ملكة في العالم، التي باتت صحتها تتراجع وهي في سن السادسة والتسعين.

وفي رسالة خطية، قالت الملكة والقائدة العليا لـ15 بلدا من المملكة المتحدة إلى كندا مرورا بنيوزيلندا: «آمل بأن تشكل الأيام المقبلة فرصة للتفكير فيما أنجز خلال السنوات السبعين، مع التطلع إلى المستقبل بثقة وحماسة».

ولم يسبق لأي عاهل بريطاني أن جلس على العرش لهذه الفترة الطويلة. ومن غير المرجح أن يحقق أي ملك آخر ذلك. فالأمير تشارلز وريث العرش يبلغ 73 عاما، فيما نجله وليام سيحتفل بعيده الأربعين قريبا.

وتنطلق الاحتفالات التي ستخللها عروض ومسيرات وحفلة موسيقية كبيرة، بعرض عسكري سنوي يعرف باسم «تروبينج ذي كولور» بمشاركة الأمير تشارلز، على صهوة حصان على غرار ما كانت تفعل والدته فيما ستحلق طائرات في الأجواء.

وستخرج الملكة مرتين إلى شرفة قصر باكينجهام، إحدى أشهر الشرفات في العالم حيث تحتفل العائلة الملكية بالأحداث المهمة منذ القرن التاسع عشر.

وسيقف إلى جانبها الأفراد الرئيسيون النشطون في العائلة وأطفالهم، ولن يكون بين هؤلاء الأمير هاري وزوجته ميجان اللذان سيتابعان العرض من مبنى آخر، وسيغيب أيضا الأمير أندرو نجل الملكة الذي دفع ملايين الدولارات لحفظ شكوى ضده بارتكاب اعتداء جنسي.