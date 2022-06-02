 الدفاع الروسية: مقتل مئات المرتزقة الأجانب في أوكرانيا بأسلحة عالية الدقة - بوابة الشروق
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الدفاع الروسية: مقتل مئات المرتزقة الأجانب في أوكرانيا بأسلحة عالية الدقة

أ ش أ
نشر في: الخميس 2 يونيو 2022 - 11:55 ص | آخر تحديث: الخميس 2 يونيو 2022 - 11:55 ص

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، مقتل مئات المرتزقة الأجانب في أوكرانيا بأسلحة عالية الدقة بعد وقت قصير من وصولهم، بينما كانوا لا يزالون في أماكن التدريب.

وقال كوناشينكوف خلال إحاطة إعلامية اليوم الخميس: "لقد تمت تصفية المئات من المرتزقة الأجانب في أوكرانيا بواسطة الأسلحة الدقيقة طويلة المدى الروسية بعد وقت قصير من وصولهم إلى الأماكن، التي خضعوا فيها لتدريب وتنسيق إضافي للوحدات التكتيكية"، مؤكدا تصفية معظم هؤلاء المرتزقة في منطقة القتال بسبب تدني مستوى التدريب ونقص الخبرة القتالية الحقيقية.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الروسية: "استهدفت الطائرات الروسية بصواريخ دقيقة التوجيه 21 هدفا لتمركز القوات والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بما في ذلك مواقع قيادة القوميين الأوكرانيين في منطقة كراكين وآزوف بمنطقة خاركوف".


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