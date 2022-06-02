اليونان والسعودية توقعان بروتوكول تعاون يحدد الخطوات التالية بين البلدين

أبرمت اليونان والمملكة العربية السعودية بروتوكول تعاون يحدد الخطوات التالية في تعاون البلدين في القطاعات الحيوية مثل السياحة والشحن والصحة والإنتاج الزراعي والتعليم والبحث والابتكار.

جاء ذلك في ختام الاجتماع الخامس للجنة الوزارية المشتركة بين البلدين الذي عقد في أثينا هذا الأسبوع، وفقا لما ذكرته صحيفة كاثمريني اليونانية.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان، اليوم الخميس، إنه تم التوقيع على البروتوكول من جانب نائب وزير الخارجية اليوناني للدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح كوستاس فراجوجيانيس ووزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، لافتة إلى أنه شارك في اجتماع اللجنة وفود رفيعة المستوى من وزارات الاستثمار والسياحة والشحن والتعليم والبيئة والطاقة والصحة والعمل والتنمية الريفية والغذاء بالبلدين.

وسبق اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين عقد منتدى الأعمال اليوناني السعودي في أثينا يوم الاثنين الماضي.