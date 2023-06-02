وزيرة الخارجية الألمانية: تتعين مراقبة المتطرفين

صرحت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أن مرور ذكرى اغتيال اليمين المتطرف لرئيس مقاطعة كاسل، فالتر لوبكه، قبل أربعة أعوام، يجب ألا يتلاشى من الأذهان.



وقالت فيزر وهي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا أمس الخميس على موقع تويتر "حقيقة أن يطلق أحد النازيين الجدد النار على سياسي محلي له نشاط إنساني تجاه اللاجئين بسبب إنسانيته ووضوحه وشجاعته، ما تزال جريمة لا تصدق حتى يومنا هذا"، مبينة أنها غالبا ما تفكر في فالتر لوبكه وأسرته.



كان لوبكه (حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي) قتل برصاص المتطرف اليميني شتيفان إرنست ليلة الثاني من يونيو 2019 وهو في شرفة منزله في فولفهاجن.



وقالت الوزيرة: "لقد قتل لوبكه لأنه وقف إلى جوار الآخرين، قتل لانه أعطى صوته للضعفاء، لقد فعل كل ما في وسعه للدفاع عن معتقداته وقيمه".



أضافت الوزيرة قائلة: "هذا الاغتيال يحثنا على عدم التقليل من الخطر المميت الذي يشكله التطرف اليميني والإرهاب اليميني".



وذكرت أنه يتعين على السلطات الأمنية التعرف على التطرف ومنعه في وقت مبكر، ومراقبة المتطرفين ونزع سلاح المنخرطين في المشهد اليميني المتطرف باستمرار، فالتطرف اليميني هو أكبر تهديد للديمقراطية في ألمانيا.



من جانب آخر قالت كل من إيرينه ميهاليك ومصباح خان من مجموعة الخضر البرلمانية: "سوف يبقى فالتر لوبكه بالنسبة لنا كسياسي، على الرغم من كل الكراهية والعداء والتهديدات، فقد قام دائما بحملات من أجل الإنسانية عن قناعة تامة".