أردوغان: وقف إطلاق النار في غزة مهم لاستقرار العالم بأسره

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة الفلسطيني مهم لاستقرار العالم بأسره.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال جلسة على هامش قمة مجموعة العشرين، المنعقدة في مدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا.

وأشار الرئيس أردوغان، إلى أن البيانات الأممية تكشف أن هجمات إسرائيل تسببت في تراجع جهود فلسطين التنموية 70 سنة للوراء.

وأوضح أن "وقف إطلاق النار في غزة مهم بالنسبة لاستقرار العالم".

وأردف أردوغان: "مستعدون كما كنا دائما للإسهام في ديمومة وقف إطلاق النار بغزة، والمشاركة في إعادة إعمار القطاع، والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني".