قالت الدكتورة عبلة الأسود مدير مهرجان "جربة للسينما العربية"، خلال تصريحات صحفية، إن من أسباب اختيارها مدينة جربة لإقامة مهرجان سينمائي عليها، هي أنها يطلق عليها جزيرة الأحلام، وهذا هو المصنف العالمي لها، وأنها كمواطنة تونسية ترى أن جربة تعد واجهة لحدث ثقافي مهم لمهرجان سينمائي يجمع نجوم عرب، وأن سبب اختيار السينما العربية هو رغبة إدارة المهرجان في أن تصبح السينما العربية محور تنافس في المهرجان، وأن طبع جزيرة "جربة" الثقافي والسياحي هو الذي شجع على إقامة مهرجان سينمائي عربي أملا في اكتشاف هذا المكان الساحر، وأن السينما العربية تستحق أن يكون لها أكثر مهرجان وملتقى ثقافي.



وأكدت أن مهرجان "جربة" متخصص في السينما وليس المسرح أو الدراما، وذلك بسبب الزخم السينمائي العربي ورغبة في طرح اماكن جديدة للتصوير وإتاحة الفرصة لصناع السينما لعرض إبداعاتهم.

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‏أما عن تقييمها للدورة الأولى من المهرجان، فقالت: كانت ناجحة بوجود نجوم داعمين للمهرجان وكان على رأسهم الفنانة إلهام شاهين، فهي ثروة فنية عربية يجب الحفاظ عليها، وعلى المستوى الإنساني فهي هدية لأي شخص يعرفها، وامرأة تساوي ألف شخص في العطاء وتدعم السينما أينما وجدت، وتاريخها ومواقفها تدل على شجاعتها.



وأشارت إلى أن الدورة الثانية من مهرجان "جربة" للسينما العربية ستحتفل بالسينما السورية وتاريخها، وتم اختيار الفنانة منى نور الدين لتكون رئيسا شرفيا للمهرجان في دورته الثانية لما لها من تاريخ يفوق الـ70 عاما في عالم السينما والدراما والمسرح، وأن السبب في اختيار سوريا كضيف شرف للدورة الثانية من المهرجان، هو أنها تمتلك تاريخ يستحق التكريم، فضلا عن عودة العلاقات التونسية السورية.



أما عن معايير اختيار المكرمين خلال الدورة الثانية، قالت إنه جاء من قبل الهيئة العليا للمهرجان ويتم اختيار الفنان صاحب التاريخ والبصمة المميزة، وأنها تطمح في أن يكون مهرجان "جربة للسينما العربية" ملتقى لكل السينمائيين العرب وخطوة جديدة نحو الإنتاج المشترك.



مهرجان "جربة للسينما العربية" أسسته جمعية ثقافة بلا حدود برئاسة المحامية آثار الماقوري، وتم تأسيسه العام الماضي بحضور نجوم الفن وصناع السينما من كل دول العالم، وكرم خلال الدورة المخرج خيري بشارة والنجمة الهام شاهين والفنان حمادة هلال والفنانة بشري والمخرج أحمد نور.



ومن المقرر انطلاق الدورة الثانية للمهرجان من يوم 18 يونيو إلى 24 يونيو 2023 في جزيرة "جربة" السياحية بجنوب مدينة تونس تحت إشراف وزارة الشئون الثقافية، والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، ووزارة السياحة وولاية مدنين، والراعي الرسمي الخطوط الجوية التونسية.





