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عمدة فلورنسا الإيطالية يريد حظر الإيجارات قصيرة الأجل بوسط المدينة

د ب أ
نشر في: الجمعة 2 يونيو 2023 - 5:53 ص | آخر تحديث: الجمعة 2 يونيو 2023 - 5:53 ص

قال داريو نارديلا، عمدة مدينة فلورنسا الإيطالية يوم الخميس إنه قد يجري حظر الإيجارات قصيرة الأجل للعقارات السكنية في وسط المدينة التاريخية.

وتابع نارديلا أنه أراد اتخاذ إجراءات ضد "الانتشار العشوائي للإيجارات قصيرة الأجل" وحماية وسط المدينة من "مشكلة اكتظاظ الشقق من جانب السياح".

وبموجب اقتراحه، سيتم حظر عقود الإيجار قصيرة الأجل الجديدة. وسيجري عرض إعفاءات ضريبية لتشجيع الإيجارات طويلة الأجل.

يشار إلى أنه تم إعلان وسط مدينة فلورنسا كموقع للتراث العالمي من قبل اليونسكو في عام 1982.

وتعمل الحكومة الإيطالية حاليا على مشروع قانون لتنظيم ومراقبة الإيجارات قصيرة الأجل في جميع أنحاء البلاد.

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