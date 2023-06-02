محافظ القاهرة يوجه بتشكيل لجنة لمراجعة اللوحات الإعلانية

وجه خالد عبد العال محافظ القاهرة بتشكيل لجنة لمراجعة كافة اللوحات الإعلانية المثبتة على شاسيهات لبيان مدى تأثرها من العاصفة القوية التي تعرضت لها القاهرة اليوم حرصًا على حياة المواطنين.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ القاهرة، اليوم الخميس، أعمال رفع حطام اللوحة الإعلانية التي سقطت فوق كوبري أكتوبر أعلى عزبة أبوحشيش بحي حدائق القبة بسبب العاصفة الترابية القوية التى تعرضت لها العاصمة اليوم.

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بسقوط لوحة إعلانية مثبتة على شاسيه حديد تتبع إحدى الشركات الإعلانية الخاصة على سيارتين ودراجة بخارية فوق كوبرى أكتوبر، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسئولو الحى والإسعاف لموقع الحادث، كما تم إجراء التحويلات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.