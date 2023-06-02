محافظ المنيا يتابع عمليات توريد القمح ويوجه بتشديد الرقابة والالتزام بالقواعد والاشتراطات المنظمة

ضبط 47 طنا من القمح مهربة بمركز المنيا و9 بملوي وتسليمها الى الصوامع الحكومية

يتابع اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا، عمليات توريد محصول القمح لموسم الحصاد 2023 وجهود الوحدات المحلية فى الرقابة والمتابعة المستمرة والالتزام بكافة القواعد المنظمة لذلك.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية باعتبار القمح محصولا استراتيجيا، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية من التغيرات المناخية وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأسفرت حملات الرقابة والمتابعة بمركز المنيا عن ضبط سيارة نصف نقل محملة بـ12 طنا من القمح دون اوراق رسمية بحى غرب، وتم تسليمها الى شركة المطاحن، كما تم ضبط 4 سيارات محملة بـ35 طنا ونصف بقرية طوخ الخيل، وتم تسليمها إلى صوامع دماريس.

وفى ملوى جنوب المحافظة، أسفرت الحملات الرقابية عن ضبط 4 طن ونصف قمح بمخزن غلال أحد تجار قرية الريرمون، وضبط جرار زراعي محمل بطن ونصف بقرية الروضة، بالإضافة إلى ضبط سيارتين الأولى محملة بطنين وربع والأخرى محملة بما يقارب الطن، وتم تسليمها جميعا إلى مطاحن ملوي.