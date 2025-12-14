لميس الحديدي: أزمة أرض نادي الزمالك تدخل منعطفًا خطيرا

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن أزمة أرض نادي الزمالك في حدائق أكتوبر دخلت منعطفًا خطيرًا، مشيرة إلى شبهة إهدار المال العام في هذه القضية، موضحة أن أموال الأندية الرياضية تُعتبر أموالًا عامة إذا لم تكن تابعة لنادٍ خاص.

وأضافت "الحديدي" خلال برنامجها "الصورة" على قناة النهار، اليوم الأحد، أن الأزمة تتطلب ضرورة توافر توضيحات رسمية من نادي الزمالك ووزارة الشباب والرياضة ومدى مسئوليتها عن هذا الأمر، كونها الجهة الإدارية التي تراقب.

وتابعت أن النيابة العامة أصدرت بيانًا حول التحقيقات في القضية، وأكدت أن هناك تحقيقات جارية من قبل لجنة الكسب غير المشروع للوقوف على تفاصيل الأموال المتحصلة من هذه الأرض، والتي قُدرت بـ780 مليون جنيه.

وأردفت أن القضية تشمل أسئلة هامة، منها: ما إذا كانت المبالغ المالية قد دخلت إلى حسابات النادي الرسمية أم تم تحويلها إلى حسابات وسيطة؟، وهل استوفى النادي جميع الموافقات الرسمية لاستخدام جزء من الأرض للأغراض الاستثمارية؟.

ولفتت إلى أن هناك تصريحات سابقة من عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي، بوجود نسبة قانونية للاستثمار على هذه الأرض، تبلغ 19%، وتم التعامل وفقًا لها، مؤكدين حصولهم على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

وأشادت بتحرك النيابة العامة، مضيفة: "أن لا أحد يتمنى أن تتفاقم الأزمة أكثر من ذلك، فالنادي يعاني من مآزق مالية عدة، ونحن جميعًا نأمل أن تنتهي هذه الأمور بشكل يصب في مصلحة الرياضة المصرية و نادي الزمالك، وليس لصالح أفراد بعينهم”.

وكانت النيابة العامة أصدرت بيانًا رسميًا بشأن أرض نادي الزمالك في حدائق أكتوبر، والتي تم سحبها بسبب وجود مخالفات بشأن إهدار المال العام.