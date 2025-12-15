زيلينسكي يجري محادثات حول أوكرانيا مع وفد أمريكي في برلين

التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، بوفد أمريكي في مقر المستشارية الاتحادية في برلين لإجراء محادثات حول التوصل لوقف لإطلاق النار في أوكرانيا.

وأفادت مصادر حكومية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، بأن المستشار الألماني فريدريش ميرتس رحب لفترة قصيرة بالحضور، لكنه لم يبق في القاعة أثناء سير المناقشات.

وبقي مستشار ميرتس لشئون السياسة الخارجية والأمنية، جونتر زاوتر، في القاعة، ليؤدي دور المنسق.

وكان ميرتس قد استقبل الوفد الأمريكي، الذي يقوده المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرابة الساعة الثالثة بعد الظهر في مقرّ المستشارية.

وبعد دقائق قليلة، وصل زيلينسكي، حيث استقبله ميرتس بحفاوة وعانقه.

وقال زيلينسكي، للصحفيين الأوكرانيين، إنه لم يتلق أي رد من الولايات المتحدة على مقترحاته الأخيرة بشأن إدخال تعديلات على خطة ترامب للسلام.

وأقر زيلينسكي، بأن خطة السلام لن ترضي جميع الأطراف، لكنه شدد على أن أوكرانيا تتمتع بموقف تفاوضي قوي.

وتطرق زيلينسكي إلى الضمانات الأمنية لأوكرانيا، نظرا لأنه ليس كل الأطراف تؤيد عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ووصل إلى برلين أيضا الجنرال الأمريكي أليكسوس جرينكيفيتش، القائد الأعلى لقوات حلف الناتو في أوروبا.

وفي غضون ذلك، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشئون السياسة الخارجية، في حديث للتلفزيون الروسي الرسمي، إن روسيا لا تتوقع تحقيق أي نتائج تذكر من المحادثات في برلين.