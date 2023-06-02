تخطي نسبة توريد القمح بشون وصوامع دمياط نسبة 124% خلال 24 ساعة

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تجاوز نسبة توريد القمح بالشون والصوامع حتى الأمس 124% من المستهدف؛ ما يؤكد على انتظام عملية توريد القمح للشون والصوامع، التي تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام، والذي بدأ في شهر أبريل الماضي.

وأكدت الدكتورة منال عوض، في بيان أصدرته اليوم، على انتظام منظومة التوريد والتخزين، مشيرة إلى متابعة الأعمال التي تتم من خلال مديريتي الزراعة والتموين بشكل مستمر، موجهة تعليماتها بالتيسير على المزارعين خلال التوريد، ورصد أي معوقات والعمل على حلها فورا.

وبلغت المساحة المُنزرعة بالقمح بدمياط هذا العام، 31002 فدان، وتم تحقيق نسب كبيرة في تحقيق المستهدف بالمقارنة مع العام الماضي.