 موسكو: إسقاط عدة مُسيّرات أوكرانية بالقرب من منطقة كورسك الروسية - بوابة الشروق
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موسكو: إسقاط عدة مُسيّرات أوكرانية بالقرب من منطقة كورسك الروسية

د ب أ
نشر في: الجمعة 2 يونيو 2023 - 5:57 ص | آخر تحديث: الجمعة 2 يونيو 2023 - 5:57 ص

صرح حاكم إقليم كورسك الروسي، رومان ستاروفويت، صباح اليوم الجمعة، بأنه قد تم اسقاط عدة مسيرات أوكرانية باستخدام منظومات الدفاع الجوي بالقرب من مدينة كورسك الروسية.

وقال ستاروفويت على تليجرام: "هذه الليلة بالقرب من كورسك، تم إسقاط عدة مسيرات أوكرانية بواسطة نظام الدفاع الجوي"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وحث الحاكم السكان على البقاء هادئين حيث أن المدينة تحت "حماية موثوقة" من الجيش الروسي. ولم يقدم الحاكم أي معلومات عن الخسائر البشرية أو الأضرار المادية.

وفي وقت سابق، أمس الخميس، أبلغ عمدة مدينة بيلجورود الروسية عن انفجار مسيّرة في المدينة قرب محطة "روسنفط" للوقود، ما أدى لإصابة مواطنين اثنين.

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