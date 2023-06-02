تعديلات مقترحة على قانون بولندي مثير للجدل بشأن النفوذ الروسي

اقترح الرئيس البولندي، أندريه دودا، اليوم الجمعة، إجراء تغييرات على قانون مثير للجدل بشأن النفوذ الروسي في البلاد، عقب انتقادات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ووقع دودا على الإجراء ليصير قانونا الاثنين المقبل. ويتيح للجنة تحقيق الحق في توقيع جزاءات على مسؤولين يثبت أنهم عرضوا أمن البلاد للخطر تحت النفوذ الروسي، خلال الفترة بين عامي 2007 إلى 2022.

ويتهم منتقدون، حكومة حزب العدالة والقانون المحافظة، بالسعي لتشويه سمعة رئيس الوزراء السابق دونالد توسك، قبيل الانتخابات المقررة في الخريف المقبل. وكان توسك رئيسا للوزراء في الفترة بين عامي 2007 و2014. ويتهمه حزب العدالة والقانون بإبرام اتفاقيات مجحفة مع موسكو بشأن إمدادات الغاز.

ويعتبر توسك، زعيم حزب المنتدى المدني المحافظ الليبرالي، أكبر المنافسين السياسيين لزعيم حزب العدالة والقانون، ياروسلاف كاتشينسكي.

ومن المقرر أن يتم عرض تعديلات دودا المقترحة على البرلمان في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وقالت الإدارة الأمريكية إن القانون قد يتم استغلاله للتأثير على حرية ونزاهة الانتخابات في بولندا، بينما انتقدت المفوضية الأوروبية التغييرات المقترحة قائلة إن قرارات اللجنة لن تكون خاضعة لمراجعة قانونية.