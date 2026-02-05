رئيس تيمور الشرقية من دبي: علاقاتنا ممتازة مع الجميع وليس لدينا أعداء

قال خوسيه راموس هورتا رئيس تيمور الشرقية، إن بلاده علاقاتها ممتازة مع الجميع وليس لديها أعداء.

وأضاف في جلسة بالقمة العالمية للحكومات في دبي اليوم الخميس: "لدينا أفضل علاقة ممكنة مع الصين، وأفضل علاقة مع إندونيسيا، نحن أعضاء في الآسيان، وعلاقاتنا ممتازة مع اليابان وكوريا الجنوبية، ولدينا أفضل العلاقات مع الولايات المتحدة ومع الاتحاد الأوروبي، وليس لدينا أعداء".

وأعاد هورتا إلى الأذهان الأحداث التي رافقت استقلال بلاده عن اندونيسيا في 2002، بعد إجراء بلاده مفاوضات تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، حيث وافقت إندونيسيا على إجراء استفتاء شعبي.

وقال: "جاءت نتيجة الاستفتاء بنسبة 80% لصالح الاستقلال، احترمت إندونيسيا ذلك، بل وفعلت ما هو أعظم، فقد احترمت النتيجة وانسحبت، وبدلاً من البحث عن سبل لزعزعة استقرار الدولة الجديدة الفقيرة والهشة، حدث العكس تماماً".

وتابع "مددنا يد الصداقة والمصالحة، وقبلت إندونيسيا، وكانت طرفاً أساسياً في مساعدتنا على استقرار بلدنا وازدهاره، وكذلك لانضمامنا إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ولذلك فإن إندونيسيا نفسها قدمت درساً في كيفية احترام الاتفاقيات والقانون الدولي".