قطر تدين محاولة إسرائيل تصنيف أونروا منظمة إرهابية

أدانت دولة قطر محاولة سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" منظمة إرهابية"، وتجريدها من حصانتها الدبلوماسية وتجريم أنشطتها، واعتبرتها امتدادا لحملة الاستهداف الممنهجة الهادفة إلى تفكيك الوكالة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى خدماتها الإنسانية، جراء التداعيات الكارثية للحرب المستمرة في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية القطرية أصدرته اليوم الأحد، وفق وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وجددت الوزارة، في بيانها، دعوة دولة قطر إلى وقوف المجتمع الدولي بحزم في مواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية لتصفية الوكالة وحرمان ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان من خدماتها الضرورية.

وأكدت الوزارة، دعم دولة قطر الكامل لوكالة "الأونروا"، انطلاقا من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وكان مشروع قانون تم تقديمه للكنيست (البرلمان )الإسرائيلي، قد اجتاز يوم الأربعاء الماضي قراءة أولى لتصنيف أونروا "منظمة إرهابية" بأغلبية 42 صوتا مقابل 6.